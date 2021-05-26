Какие эмоции! "Мэра Риги отправить к психиатру, рижское "Динамо" выгнать из КХЛ!"

Проживающий последнее время в Беларуси четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Sport24 предложил отправить 41-летнего мэра Риги Мартиньша Стакиса, который инициировал скандал с флагами, к психиатру.

Тихонов обозвал мэра Риги болваном

"Такой поступок – абсолютное скотство. Мэра Риги нужно отправить к психиатру. Сидят у себя в Латвии, девятый хрен без соли доедают. Ни экономики, ни хрена нет, а они чего-то еще пыжатся. Стыдно просто.

Отдали им чемпионат мира, а они политический скандал устраивают. Посмотрите, какие игры там проводятся?! У нас ветераны в хоккей лучше играют. Что это за хоккей такой – ни силовой борьбы, ни эмоций!

Вот такие подонки-мэры и делают таким спорт. Какое твое собачье дело вообще?! Лучше занимайся чистотой улиц, гражданами и благоустройством. А он про какой-то терроризм! Болван!

Беларусь правильно делает, что высылает дипломатов. Ответ на ответ. Какая в Латвии экономика? У них осталось 30% населения в стране. Все остальные уехали от таких мэров и президентов".

Кожевников предлагает ответить

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в Риге и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

"Бред полнейший, тошно на это смотреть. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт!", - приводит слова бывшего форварда "Спартака" и сборной СССР "Чемпионат".

"Выгнать рижское "Динамо" из КХЛ! Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Подлецы - такое нельзя прощать. Если они так делают, нам надо отвечать", - добавил Кожевников.

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Скандал с флагами в Риге разразился 24 мая, когда на площади перед гостиницей, в которой живут команды-участницы мэр Риги Мартиньш Стакис в присутствии министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича снял государственный флаг Беларуси и водрузил вместо него бело-красный-белый.