ВИДЕО: Канада одержала первую победу в Риге, Беларусь неожиданно проиграла

До матча с Норвегией канадцы забросили лишь две шайбы за 180 минут - это был худший показатель на чемпионате мира. В поединке со скандинавами Канада показала, что все же умеет забрасывать шайбы.

"Кленовые листья" открыли счет уже на 22-й секунде. По ходу встречи канадцы были впереди с разницей в две шайбы, но норвежцы в середине матча восстановили равновесие - 2:2. Очередной сенсации на чемпионате мира, однако, не произошло. Более мастеровитые канадцы сумели одержать победу.

В параллельном матче Беларусь неожиданно проиграла Великобритании - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1). Это поражение может дорого обойтись белорусам - они рискуют не попасть в четвертьфинал.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

26 мая (среда)

А Россия - Дания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

В Казахстан - Германия 3:2 (0:0,1:2, 2:0)

А Беларусь - Великобритания 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

В Канада - Норвегия 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

27 мая (четверг)

16:15 А Швейцария - Словакия

16:15 В США - Латвия

20:15 А Швеция - Чехия

20:15 В Финляндия - Италия