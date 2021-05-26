Кого Канада привезла на чемпионат мира? Две шайбы за 180 минут

В трех сыгранных матчах с Латвией, США и Германией канадцы забросили лишь две шайбы. Даже у Италии и Великобритании этот показатель лучше.

Естественно, многие болельщики задаются вопросами - кого Канада привезла на чемпионат мира и каков средний уровень игроков НХЛ? В канадской заявке, напомним, 20 представителей НХЛ.

Единственную победу над Канадой на чемпионатах мира Норвегия одержала в 2000 году в Санкт-Петербурге - 4:3. Интересно, что двумя годами ранее Норвегия играла на чемпионате мира в Словении (В-группа) с Эстонией. Тот поединок в Есенице - это был стартовый матч мирового первенства - завершился победой команды Александра Романцова со счетом 2:1. Наши хоккеисты вернулись тогда домой с бронзовыми медалями, а финишировавшие пятыми норвежцы получили право выступления в топ-дивизионе, поскольку ЧМ-1999 прохоходил у них на родине.

Несмотря на стартовые неудачи канадцев, букмекеры уверены в успехе заокеанских парней в матче с Норвегией. 1,20 - таков коэффициент на победу Канады в Риге.

26 мая (среда)

16:15 А Россия - Дания

16:15 В Казахстан - Германия

20:15 А Беларусь - Великобритания

20:15 В Канада - Норвегия