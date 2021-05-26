ВИДЕО: Российские хоккеисты с сухим счетом победили Данию(19)
Россияне имели значительное преимущество (соотношение бросков 31-18), но распечатать ворота датчан смогли лишь на 40-й минуте - численное преимущество реализовал Иван Морозов. В заключительном периоде Александр Барабанов и Дмитрий Воронков закрепили преимущество российской команды.
Подопечные Валерия Брагина одержали третью победу на чемпионате мира. Набрав 9 очков, российская команда догнала лидера группового турнира Словакию. Следующий поединок россияне проведут 29 мая со Швейцарией.
В паралллельной группе третью победу на чемпионате мира одержал Казахстан, одолевший Германию - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). Бундестим потерпела первое поражение в Риге. Борьба за место в четверке в этой группе очень упорная. На выход в четвертьфинал претендуют 6 команд. Пока не попадают в зону плей-офф США и Канада.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
26 мая (среда)
А Россия - Дания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
В Казахстан - Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
20:15 А Беларусь - Великобритания
20:15 В Канада - Норвегия