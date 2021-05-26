ВИДЕО: Российские хоккеисты одержали непростую победу над Данией

Россияне имели значительное преимущество (соотношение бросков 31-18), но распечатать ворота датчан смогли лишь на 40-й минуте - численное преимущество реализовал Иван Морозов. В заключительном периоде Александр Барабанов и Дмитрий Воронков закрепили преимущество российской команды.

В паралллельной группе третью победу на чемпионате мира одержал Казахстан, одолевший Германию - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). Борьба за место в четверке в этой группе очень упорная. На выход в четвертьфинал претендуют 6 команд. Пока не попадают в зону плей-офф США и Канада.