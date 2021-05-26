26.05.2021, 03:45
СЕГОДНЯ: Сумеют ли российские хоккеисты вернуться на победную волну?
TASS
В четвертом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет в Риге с Данией (начало в 16:15).
Команды соседствуют в турнирной таблице, выиграв по два матча. Накануне датчане лишь в овертайме склонили сопротивление Великобритании (3:2), тогда как россияне восстанавливали силы после поражения от Словакии (1:3).
На чемпионатах мира соперники встречались 10 раз. Все матчи выиграли россияне. Последяя встреча соперников датирована 2017 года. Тогда российская команда победила в Кельне со счетом 3:0.
26 мая (среда)
16:15 А Россия - Дания
16:15 В Казахстан - Германия
20:15 А Беларусь - Великобритания
20:15 В Канада - Норвегия