"Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти со счетом 11:10

Послематчевая серия пенальти стала украшением финала в польском Гданьске. Все полевые игроки били без промаха. В дуэли вратарей удачливее оказался голкипер "Вильярреала". Херонимо Рульи метко пробил с точки, а затем он отбил удар вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в 4-й раз стал победителем Лиги Европы. Он является рекордсменом турнира. Ранее Эмери три года подряд побеждал с испанской "Севильей". Его коллега Уле-Гуннар Сульшер за два с половиной годы в "МЮ" так и не завоевал ни одного трофея.