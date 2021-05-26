"Вильярреал" выиграл Лигу Европы в легендарной серии пенальти

Послематчевая серия пенальти стала украшением финала в польском Гданьске. Все полевые игроки били без промаха. В дуэли вратарей удачливее оказался голкипер "Вильярреала". Херонимо Рульи метко пробил с точки, а затем он отбил удар вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Лигу Европы и завоевал право выступления в Лиге чемпионов. Таким образом, Испания выставит в главном еврокубковом турнире 5 клубов. В завершившемся на прошлой неделе чемпионате Испании "Вильярреал" финишировал седьмым.

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в 4-й раз стал победителем Лиги Европы. Он является рекордсменом турнира. Ранее Эмери три года подряд побеждал с испанской "Севильей". Его коллега Уле-Гуннар Сульшер за два с половиной годы в "МЮ" так и не завоевал ни одного трофея.

Главный трофей европейского клубного футбола будет разыгран 29 мая. В финале Лиги чемпионов сыграют английские клубы "Манчестер Сити" и "Челси".