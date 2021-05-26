СЕГОДНЯ: Финал Лиги Европы. Кто победит в Гданьске?

"Манчестер Юнайтед" занял в национальном первенстве второе место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. "Вильярреал" финишировал в чемпионате Испании седьмым и застолбил за собой место в квалификации Лиги конференций. В случае победы в финале Лиги Европы испанский клуб получит пропуск в Лигу чемпионов.

"Вильярреал" тренирует Унаи Эмери, который три года подряд выигрывал Лигу Европы с испанской "Севильей". Его коллега Уле-Гуннар Сульшер за два с половиной года работы в качестве главного тренера "МЮ" еще не выиграл ни одного трофея.

У манчестерцев сильна атакующая линия - Кавани, Фернандеш, Погба, Рэшфорд. В полуфинале Лиги Европы "МЮ" отгрузил в двух матчах итальянской "Роме" 8 мячей.

"Вильярреал" в плей-офф Лиги Европы очень надежно сыграл в обороне - лишь 3 пропущенных мяча в 8 матчах.