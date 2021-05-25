Каллас: выступавшие за диалог с РФ европейские страны начинают менять свою точку зрения

"Люди были шокированы тем, что летящий из одной столицы в другую самолет с гражданами ЕС был снят властью третьей страны, — сказала Каллас Delfi. — Это вторжение в зону безопасности ЕС”.

Премьер отметила, что в этом контексте рассматривался и вопрос отношений между Беларусью и Россией, а также учений ”Запад-21”. Каллас сказала, что Россия и Беларусь зайдут настолько далеко, насколько им позволят зайти.

При этом, по словам Каллас, если с принципиальной позицией по данному вопросу участники дискуссии согласны, когда речь заходит о конкретных вопросах, например, энергетике, то становится сложнее. Хотя, как отмечает глава правительства, страны, которые раньше выступали за диалог с Россией, теперь начинают менять свою точку зрения.