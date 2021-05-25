Латвийский депутат предложил взять в заложники хоккеистов сборной Беларуси

"У меня есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает ее на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключенных белорусского террористического режима, - предложил на своей странице в Facebook парламентарий. - Наш ответ должен быть ощутимым и громким".

52-летний Бикше входит в политическое объединение "Развитие/За", одним из лидеров которого является 41-летний мэр Риги Мартиньш Стакис, получивший скандальную известность со снятием государственного флага Беларуси и флага Международной федерации хоккея на ЧМ-2021.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель борьбу с флагами рижского градоначальника объяснил политическими целями - 5 июня, в предпоследний день чемпионата мира, в Латвии пройдут муниципальные выборы.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал отстранить Беларусь от участия в чемпионате мира по хоккею.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею первоначально должен был пройти в Минске и Риге, но латвийская сторона по политическим соображениям выступила против проведения мирового первенства в одной связке с Беларусью.