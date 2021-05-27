Мужчина во Франции был полностью слеп. Белки из водорослей помогли частично восстановить ему зрение

Этот вид терапии называется оптогенетикой и основан на свойстве определенных белков контролировать нервные импульсы клеток сетчатки.

Пациент, прошедший курс оптотерапии, впервые осознал, что к нему вернулось зрение, во время прогулки, когда понял, что может различить белые полосы на пешеходном переходе.

Как сообщает журнал Nature Medicine, теперь он даже может разглядеть очертания предметов, разложенных перед ним на столе, и сосчитать их.

Мужчина живет в Бретани, а курс лечения проходил в Париже. Ученые в своей публикации не раскрывают его имя, но французская газета Le Monde и швейцарская Le Temps называют его Ален Б., сообщают, что ему 60 лет, и приводят обширные цитаты с рассказами о его биографии.

Тридцать пять лет назад у него был диагностирован пигментный ретинит, или абиотрофия сетчатки, наследственное заболевание глаз, при котором отмирают светочувствительные клетки сетчатки.

От этого заболевания страдает более 2 миллионов человек по всему миру, и хотя оно не всегда ведет к полной потере зрения, человек, о котором идет речь, ко второй половине 2000-х ослеп полностью.

При его лечении был применен метод оптогенетики, основанный на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов (опсинов), реагирующих на свет.

Оптогенетика — сравнительно новая область в медицине, однако для исследования работы нервных клеток такая методика применяется уже много лет.

В данном случае технология, которой воспользовались медики, чтобы частично восстановить зрение в одном глазу, была основана на так называемых канальных родопсинах — вырабатываемых водорослями белках, которые реагируют на воздействие светом.

Водоросли пользуются этими свойствами канальных родопсинов, чтобы двигаться на свет.

На первом этапе лечения пациенту в выжившие клетки глубинного слоя сетчатки ввели вирус, несущий генетический код канальных родопсинов водорослей.

После этого такие клетки при попадании на них света уже могли посылать электрический сигнал в мозг.