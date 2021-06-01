Сын чемпионки Эстонии сыграет на Евро за сборную Финляндии(1)
Мама футболиста Нелли Пакки родилась в Эстонии. в составе команды Таллиннской птицефабрики выигрывала молодежный чемпионат СССР по гандболу, побеждала в первенстве Эстонии.
По словам Иванова, вызов в национальную сборную, его не очень удивил. "Когда я узнал, что УЕФА увеличил количество игроков в заявке до 26 человек, то понял, что у меня есть шанс попасть на Евро, - признался в разговоре с RusDelfi Иванов. - В сборной Финляндии довольно возрастные центральные защитники. К тому же я провел хороший сезон в чемпионате Польши".
Сборная Финляндии впервые пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. В групповом турнире финским футболистам предстоит сыграть с Данией, Россией и Бельгией. В следующую стадию чемпионата Европы выйдут три лучшие команды из группы.
Состав сборной Финляндии на чемпионат Европы
Вратари
Лукаш Градецки (Байер, Германия)
Eссе Йоронен (Брешиа, Италия)
Анси Яаккола (Бристоль Роверс, Англия)
Защитники
Паулус Араюури (Пафос, Кипр)
Даниэль О'Шогнесси (ХИК, Финляндия)
Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция)
Лео Вяйсянен (Эльфсборг, Швеция)
Пюрю Сойри (Эсбьерг, Дания)
Саули Вяйсянен (Кьево, Италия)
Николай Алхо (МТК, Венгрия)
Йере Уронен (Генк, Бельгия)
Юкка Райтала (Миннесота, США)
Роберт Иванов (Варта, Польша)
Полузащитники
Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия)
Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия)
Робин Лод (Миннесота, США)
Фредрик Йенсен (Аугсбург, Германия)
Расмус Шуллер (Юргорден, Швеция)
Тим Спарв (Лариса, Греция)
Томас Лам (Зволле, Нидерланды)
Йони Кауко (Эсбьерг, Дания)
Онни Валакари (Пафос, Кипр)
Нападающие
Теэму Пукки (Норвич, Англия)
Йоэль Похьянпало (Унион, Германия)
Ласси Лаппалайнен (Монреаль, Канада)
Маркус Форсс (Брентфорд, Англия)