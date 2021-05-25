ВИДЕО | СK Беларуси опубликовал кадры (монтажные склейки) с моментом смерти политзаключенного в камере

По данным следствия, 21 мая дежурный контролер шкловской исправительной колонии №17 обнаружил 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, который находился в бессознательном состоянии, пишет Onliner.

Для оказания квалифицированной помощи мужчине вызвали работников медчасти учреждения и скорой. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось, сообщает Следственный комитет.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. В рамках материала проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа.

”В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации”, — говорится в сообщении СК.

При вскрытии признаков криминального характера смерти Витольда Ашурка не выявлено, пишет СК. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза.

Сообщение о смерти активиста и политзаключенного Витольда Ашурка его супруга получила в пятницу 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело семья Ашурка получила только сегодня.