Экс-поверенный ЭР в Минске: Беларусь могла бы и сбить этот самолет

Лахтейн отметил, что никогда ранее не видел столь жесткого государственного террора для борьбы с оппозицией. По его мнению, Лукашенко мог отдать приказ задержать Протасевича любой ценой.

"Думаю, они могли бы и сбить этот самолет. И если бы они сбили его, то с невинным видом бы смотрели в камеры и говорили, что это ренегат (гражданский самолет, используемый для военного нападения — прим.ред.)”, — сказал Лахтейн.

”Это конвульсии отчаявшегося диктатора. И что этот молодой журналист мог сделать, что нужно было устраивать такое шоу?”.

”Надеюсь, это финальная игра и хуже больше не будет”, — резюмировал капитан.