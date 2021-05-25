Футбол
25.05.2021, 16:45

На спортивные соревнования в Эстонии после долгого перерыва допустят зрителей

 
Välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel, näiteks Eesti jalgpalliliiga matšidel lubatakse koos pealtvaatajatega osaleda kuni 1000 inimesel.
Välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel, näiteks Eesti jalgpalliliiga matšidel lubatakse koos pealtvaatajatega osaleda kuni 1000 inimesel.
Foto: Martin Pedaja
Правительство Эстонии решило ослабить коронавирусные ограниченния. Начиная с 14 июня, на спортивные соревнования вновь будут допущены зрители. Вход зрителей на три буны спортивных сооружени й был ограничен в декабре 2020 года.

В связи с распространением коронавируса вход зрителей на трибуны спортивных сооружений был ограничен в Эстонии в декабре 2020 года.

На заседании правительственного кабинета, котрое состоялось 25 мая, в отношении спорта и спортивных соревнований были приняты следующие принципиальные решения:

СПОРТ, ТРЕНИРОВКИ, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

С 31 мая эти виды деятельности разрешены в закрытых помещениях в группах до 25 человек. Всего в мероприятиях могут принять участие до 200 человек, при этом действует требование 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня в спортивных мероприятиях в закрытом помещении могут принять участие не более 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50-процентной заполняемос помещений.

С 14 июня в спортивных мероприятиях на свежем воздухе могут принимать участие не более 1000 человек.

СПОРТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ

С 14 июня максимальный допуск на спортивные мероприятия в закрытом помещении 600 человек (включая зрителей) при 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня максимальный допуск на на спортиные соревнования на улице 1000 человек (включая зрителей).

С 14 июня спортивные соревнования в хакрытом помещепнии и на свежем воздухе должны заканчи ваться не позднее 00:00 часов.

С 14 июня спортивные соревнования высокого уровня разрешено проводить без групповых и временных ограничений. В закрытом помещении могут находиться вместе со зрителями до 600 участников при 50-процентной при помещений. На свежем воздухе максимально допустимое число участников вместе со зрителями 1000 человек.

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