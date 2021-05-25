На спортивные соревнования в Эстонии после долгого перерыва допустят зрителей

В связи с распространением коронавируса вход зрителей на трибуны спортивных сооружений был ограничен в Эстонии в декабре 2020 года.

На заседании правительственного кабинета, котрое состоялось 25 мая, в отношении спорта и спортивных соревнований были приняты следующие принципиальные решения:

СПОРТ, ТРЕНИРОВКИ, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

С 31 мая эти виды деятельности разрешены в закрытых помещениях в группах до 25 человек. Всего в мероприятиях могут принять участие до 200 человек, при этом действует требование 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня в спортивных мероприятиях в закрытом помещении могут принять участие не более 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50-процентной заполняемос помещений.

С 14 июня в спортивных мероприятиях на свежем воздухе могут принимать участие не более 1000 человек.

СПОРТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ

С 14 июня максимальный допуск на спортивные мероприятия в закрытом помещении 600 человек (включая зрителей) при 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня максимальный допуск на на спортиные соревнования на улице 1000 человек (включая зрителей).

С 14 июня спортивные соревнования в хакрытом помещепнии и на свежем воздухе должны заканчи ваться не позднее 00:00 часов.

С 14 июня спортивные соревнования высокого уровня разрешено проводить без групповых и временных ограничений. В закрытом помещении могут находиться вместе со зрителями до 600 участников при 50-процентной при помещений. На свежем воздухе максимально допустимое число участников вместе со зрителями 1000 человек.