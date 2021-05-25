В Маарду на месте Народного дома построят культурный центр. Объявлен конкурс идей
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, маардусцы и творческие коллктивы уже давно ждут нового центра культуры, и конкурс идей — это первый шаг в направлении создания такого центра. ”В результате проведения архитектурного конкурса идей мы надеемся получить к 7 сентября этого года лучшее архитектурное видение, которое учитывало бы потребности планируемого культурного центра и соответствовало современным требованиям”, — сказал мэр
В рамках конкрурса необходимо провести анализ, на основе которого представить продуманное комплексное видение нового культурного центра Маарду, предложение по строительству зданий на уровне идейного проекта. На основе комплексного идейного проекта будет осуществляться процесс проектирования и строительства с целью создания культурного центра, отвечающего современным требованиям с точки зрения строительства, функциональности и визуального оформления.
Архитектурное решение здания культурного центра должно быть современным, соответствовать высоким стандартам и улучшать внешний вид и функциональность окружающей территории, с оптимальными затратами на строительство. На территории следует запланировать небольшую городскую площадку с флагштоками, где можно будет проводить городские мероприятия (например, День независимости Эстонии и др.).
При составлении эскизного решения следует учитывать потенциальное максимальное использование центра, планировать помещения мультифункционального назначения. При планировании помещений культурного центра следует взять за основу закрытую площадь нетто 2800 м2.
В культурном центре в числе прочего должны быть большой зал на 400 человек, малый зал на 100 человек, хореографический зал, зал хорового пения, студио для вокала и танца, помещение оркестра/ансамбля/хранилище инструментов, помещения для кружков по интересам (мин. 2 шт), многофункциональные помещения для культурных обществ Маарду (мин. 5 шт.), а также помещения для кафе и музея Маарду (са 100 м2)
При проектировании нового здания необходимо проанализировать взаимодействие культурного центра со стадионом, расположенным на территории и подлежащим сохранению. В частности, необходимо учесть расположение путей движения и спланировать необходимую реорганизацию, результатом которой будет целостная среда, подходящая для этой территории.
Энергетическая эффективность проектирования нового здания должна соответствовать требованиям здания с почти нулевым потреблением энергии. Необходимо использовать экологически чистые технологии и применять экологически чистые строительные и отделочные материалы. Отдельного внимания заслуживает простота и экономичность последующего обслуживания. Пояснительное письмо к конкурсной работе должно содержать исчерпывающую информацию о перспективных потребностях и развитии технических систем всего строительного комплекса.
Схема движения вокруг всего строительного комплекса должна быть простой, логичной и удобной для пользователей, а также учитывать движение автомобилей мусорных служб, грузовых автомобилей и автомобилей аварийно-спасательных служб. Решение должно максимально сохранить имеющееся высокое озеленение. При планировании нового озеленения учитывайте направления перспективного развития всего комплекса. В рамках архитектурного конкурса необходимо предложить комплексное ландшафтно-архитектурное решение конкурсной территории.
В жюри конкурса входят мэр Маарду Владимир Архипов, директор Маардуского центра культуры и информации Игорь Ермаков, городской архитектор Маарду с 1993-2021 годах и член Союза архитекторов Эстонии Рийна Лийвамяги, архитекторы Союза архитекторов Эстонии Мартин Мелиорански, Карин Баухманн и Кристель Нийсуке.
Призовой фонд конкурса составляет 25000 евро: приз за первое место 9000 евро, за второе место 7000 евро и за третье место 5000 евро. Также предусмотрены два утешительных премии каждая на сумму в 2000 евро.
Конкурсные работы должны быть представлены к 7 сентября 2021 к 15.00, после чего состоится выставка предоставленных на конкурс работ, а победитель будет объявлен в первую неделю октября. Также будет организована выставка работы-победителя.
Условия конкурса можно найти здесь.