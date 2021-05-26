30 лет мобильной связи в Эстонии: в сети Telia все еще работают модели Nokia и Ericsson из девяностых

По мнению руководителя службы технической поддержки Telia Eesti Танеля Пеэпа, одним из старейших телефонов, активно используемых в сети Telia, является Nokia 2110 1994 года выпуска.

”Этим устройством в нашей сети пользуется ровно один клиент. В любом случае нужно воздать должное телефону и его владельцу, ведь аппарат служит уже 27 лет. Большинство современных автомобилей не могут этим похвастаться, а многим зданиям того же возраста за это время понадобилась пара основательных ремонтов”, — сказал Пеэп.

Пять человек в сети Telia используют чуть более новую модель Nokia 1611, выпущенную в начале 1997 года.

”Если говорить об очень важном для нашего времени вопросе экологической осведомленности и экологичности, то Nokia 1611 — это первый мобильный телефон в мире, одна из версий которого могла получать энергию от солнца: в заднюю панель одной из версий батареи телефона была встроена солнечная панель”, — добавил Пеэп.

Кроме того, несколько клиентов Telia до сих пор используют мобильный телефон Ericsson GA318 1995 года выпуска. В сети Telia работает семь телефонов Ericsson GH388, также выпущенных в 1995 году. А вот моделей Ericsson GA628 и GH688 1996 года в сети Telia еще больше — по восемь штук.

Ознакомиться с тем, какие модели телефонов различных производителей были особо популярны в разное врямя, можно на сайте GSMArena.