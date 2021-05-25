Новости Эстонии
25.05.2021, 15:31

Таллиннская скорая помощь ищет замену для непривитых сотрудников

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Херман Келомеэс
Andres Putting
В начале месяца главный врач Таллиннской скорой Рауль Адлас помощи заявил, что непривитым сотрудникам в его учреждении места не будет. Для тех, кто еще не вакцинировался от COVID-19 первой дозой, времени для размышлений осталось всего неделя.

В первых числах июня в Таллиннской скорой помощи состоится собрание, на котором руководство станции сделает последнюю попытку развеять у работников сомнения и помочь им решиться на прививку.

Главврач учреждения Рауль Адлас признает, что он учитывает то, что определенная часть персонала покинет свои рабочие места. "Мы уже начали поиск новых работников", — сказал Адлас.

"Мы хотим войти в следующую волну с уже вакцинированными сотрудниками", — добавил он.

При активном участие невакцинированных работников в Таллиннской скорой помощи создан профсоюз, который в случае расторжения с непривитыми сотрудниками трудовых договоров обещает обратиться в суд. В то же время Трудовая инспекция пояснила, что если других возможностей не остаётся, то у работодателю разрешено расторгнуть трудовой договор на основании пункта 1 и 2 статьи 88 Закона о трудовом договоре (непригодность к работе).

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