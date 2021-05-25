Что происходит? Вслед за флагами Беларуси и России в Риге снимут и флаги Международной федерации хоккея(5)
Накануне мэр Риги снял государственный белорусский флаг около отеля, где проживают команды-участницы чемпионата мира по хоккею, и заменил его на красно-белый-красный. С флагштоков на улицах Риги исчезли и российские флаги - их заменили на флаги Олимпийского комитета России (именно под таким официальным названием выступают в Латвии российские хоккеисты).
Фазель назвал неприемлемым снятие государственного флага Беларуси и попросил городские власти Риги вернуть их на прежнее место. В с лучае отказа Фазель попросил у брать с флагштоков флаги Международной федерации хоккея.
"Я получил письмо от Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Господин Фазель просит снова поднять красно-зеленые белорусские флаги в городской среде Риги. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ.
Флаги Беларуси по-прежнему развеваются в Риге — это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею — это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей. Но мы не должны забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены угнали самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который поступает бандитским образом как на местном, так и на международном уровне.
Я не могу это игнорировать, и Рига не может это игнорировать. Спорт должен быть вне политики, но давайте не будем себя обманывать, это уже давно не так. В Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание.
В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, а просто получать удовольствие от хоккея — неприемлемо для меня. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться кем-либо как дымка для маскировки преступлений.
Без преувеличения могу сказать, что сейчас я получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Беларуси в Риге. Международная федерация хоккея получила бы столько же, а может дальше больше благодарности от жаждущих свободы белорусов, если она поступила бы так же и выразила бы свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации.
У президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля другое мнение, оно не сходится с моим. Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ", — написал Стакис у себя в Facebook.