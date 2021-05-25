СТАТИСТИКА | Смягчение коронаограничений не привело к росту заболеваемости: число заразных сократилось на треть

В ходе прошедшего 13–24 мая исследования были протестированы 2377 совершеннолетних людей, из которых 28 дали положительный результат теста на коронавирус, и из них уже лишь 9 оказались инфекционно опасными. Остальные 19 уже переболели коронавирусом и уже не были заразными.

Это означает, что среди совершеннолетнего населения Эстонии инфекционно опасными могут быть 0,38% или около 3900 человек. Это на треть меньше, чем показали результаты мониторингового исследования в апреле.

профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель исследования Рут Калда сравнивает текущую ситуацию с ноябрем 2020 года. Однако тогда заражение росло, а сейчас, наоборот, снижается.

Антитела есть у каждого второго взрослого человека

В ходе исследования анализ на наличие антител прошли 2290 человек, у половина которых (49,5%) в крови оказались антитела. Из этого можно сделать вывод, что антитела против коронавируса имеет сейчас около половины населения Эстонии, то есть в среднем 530 800 человек.

Чаще всего антитела образуются после получения одной или двух доз вакцины от COVID-19.

Больше всего антител выявлено у людей в возрастной группе старше 65 лет (80%). Среди людей возраста 40–64 лет антитела есть примерно у половины, а среди 18–39-летних — менее, чем у трети.

По словам Калда, после двух дох вакцины антитела возникают почти у всех людей. Это дает надежду, что продолжая текущие темпы вакцинации можно будет достигнуть необходимой защиты от вируса в обществе к осени.

Близкие контакты с инфицированными сокращаются

Анализ поведения подтвердил, что вместе со снижением уровня заражения сократились и близкие контакты с инфицированными. Если во время пика заболеваемости в близком контакте с инфицированным был каждый десятый человек, то теперь лишь каждый 25-й.

Вместе со смягчением ограничений у людей сократилось и чувство опасности. Например, с начала марта постоянно увеличивалось число людей, которые после возможного контакта с инфицированным ничего не меняли в своем поведении (38%).

Исследование проводит научная групп Тартуского университет в сотрудничестве с Synlab Eesti, Medicum и Kantar Emor.