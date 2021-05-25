Правительство снова ослабило ограничения. Обязательство носить маску остается

Начиная с 31 мая правило 2+2 в помещениях заменяется требованием рассредоточенности. С 14 июня будут ослаблены ограничения и в отношении заполняемости помещений, максимального количества участников, времени работы мероприятий и т. д. как для помещений, так и для улицы.

Например, начиная с 14 июня в помещениях, в том числе местах общественного питания, разрешена заполняемость до 50%. Количество людей за одним столиком больше не ограничивается. Места общепита могут быть открыты до 00:00. Следует считаться с требованием рассредоточенности. В магазинах и местах обслуживания также следует соблюдать требование рассредоточенности. Заполняемость не должна превышать 50%.

Соответствующее распоряжение будет принято на кабинетном заседании в четверг.

Обязательство носить маску в общественных помещениях пока остается. Правительство вернется к обсуждению этого вопроса через две недели.

Новость будет дополнена.

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