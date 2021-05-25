ВИДЕО | "А-а-а-а-а!" Белорусская активистка с плакатом "SOS" отреагировала "минутой крика" на происходящее в Беларуси

“Мы не можем больше молчать. Все, что у нас осталось, — это “минутка крика”. Я надеюсь, что все мы, каждый по-своему, будем кричать”, — сказала Шостак, в руках которой был плакат с надписью “SOS”.

Акцию “минута крика” Шостак проводит не впервые. В интервью ютуб-каналу “МЫ ВЕРНЕМСЯ — беларусы за границей” она поясняет, что надпись на плкате — это международный сигнал о помощи. “Кому, как не нам — белорусам, белорускам нужна сейчас поддержка на разных уровнях. Поэтому символично с этим знаком я стою и кричу. Во-первых, есть какая-то возможность “выкричаться”. Это тоже важно. Чтобы можно было выпустить все эти эмоции, которые у нас нарастают. А во-вторых, чтобы создать такого вида голосовой памятник для всех людей, которые сидят, которые убиты, у которых поломаны жизни. Такая крикотерапия — универсальный способ, чтобы покричать минуту. И на время становится легче”, — рассказала активистка.