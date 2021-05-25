Футзал Финляндии: очередной триумф Ювяскюля!

То, что до финальной серии добрались победитель регулярного чемпионата «Кеми» и чемпион двух последних сыгранных сезонов «КаДи», пожалуй, стало высшей закономерностью. Нельзя сказать, что ТоПВ или «Акаа» не заслужили права бороться за золото, но именно серия между «Кеми» и «КаДи» обещала стать кульминацией этого сезона. И ожидания болельщиков не были обмануты ни на каплю – искры в этом противостоянии летели буквально в каждом эпизоде.

Первый матч серии проходил в Ювяскюле, и команды подарили болельщикам настоящий футзальный праздник с обилием голов, борьбы и интригой, державшейся до последних секунд. Футболисты «КаДи», памятуя о том, что они проиграли «Кеми» на своём паркете в рамках регулярного чемпионата (3:4), были полны решимости начать серию с победы, и пусть с трудом, но все же добились желаемого результата – 5:4. Во время «регулярки» выезд в Кеми завершился для «КаДи» головокружительным успехом, в марте будущий победитель «гладкого» чемпионата был разгромлен на своём паркете со счетом 9:1. Безусловно, никто не ожидал повторения подобного сценария во второй финальной встрече, наоборот, игроки «Кеми» должны были цепляться за любую возможность продлить сезон до третьего матча. И им удалось это сделать, пусть и в тяжелейшей борьбе, но хозяева сломили сопротивление «КаДи», забив решающий гол в экстра-тайме (3:2). Ради этой победы футболисты «Кеми» отдали огромное количество физических и моральных сил, и, возможно, это стало главной причиной поражения в решающем третьем матче. «КаДи» оказались лучше готовы к бою за золото – уже в первом тайме счёт стал 4:1 в их пользу, и задача на вторую половину матча заключалась лишь в том, чтобы внимательно сыграть в обороне и не дать сопернику отыграться. Футболистам «Кеми» удалось отыграть один мяч после перерыва, но на этом их силы закончились – 4:2, «КаДи» выигрывает третье чемпионство подряд с учётом того, что в прошлом году титул не был разыгран.