Правда ли, что место вакцинации от COVID-19 способно притягивать магниты?

Более того, часть роликов изначально были созданы в развлекательных целях, о чём их авторы говорили в описании к видео. Так произошло и с русскоязычным роликом — отец ребёнка в подписи к видео в TikTok оставил сообщение: ”Подробности в Telegram”. В канале же он пишет, что ”ребёнок не проходил вакцинацию и данное видео — фейк”. Похожая история произошла с американской девушкой под ником Emilaaay442. Она решила разместить шуточное видео после вопроса сестры, не магнитится ли её рука после прививки. Как она объясняет потом, перед тем, как прикреплять магнит, она его лизнула, что и создало нужное поверхностное натяжение. В описании к видео она поставила хештег #howrumorsarespread (#какраспространяютсяслухи). Когда девушка осознала, что шутка зашла слишком далеко, то была вынуждена удалить распространившееся видео и опубликовать извинения перед теми, кто таким образом был введён в заблуждение.

При этом ещё в 2011 году Reuters публиковало фотографию, как магнит действительно взаимодействует с организмом человека в месте имплантации под кожу металлического объекта. Ничего похожего на ту реальную фотографию авторы видео в своих роликах не демонстрируют.