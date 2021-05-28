Правда ли, что место вакцинации от COVID-19 способно притягивать магниты?(18)
Наиболее популярное видео на русском языке распространил пользователь TikTok под ником Thelegacytv. Он использует магнит в форме машинки и прикладывает его то к левому, то к правому плечу своего сына. С той стороны, где была введена вакцина, магнит держится, а с другой — падает. Результат своего эксперимента отец подводит фразой: ”Вот она вакцина. В чём прикол, догадались?” Схожие видео создавали пользователи на английском и других языках.
Чип, который можно ввести в организм с помощью инъекционной иглы, пока существует только в виде разработки. Его размер составляет 0,1 мм3, то есть увидеть его можно только с помощью микроскопа. Массово такая технология ещё не применяется. К тому же введённый под слой кожи и мышц металлический предмет такого маленького размера не смог бы притягивать магниты, которые демонстрируют пользовали. Профессор Национальной лаборатории высокого магнитного поля (США, Флорида) Эрик Палм объясняет, что кожный жир создаёт поверхностное натяжение, способное действительно удерживать предмет, однако никакого отношения к магнитному полю оно не имеет. В качестве наиболее наглядного примера он предлагает вспомнить забавы с ”приклеиванием” монетки на лоб, которыми многие из нас увлекались в детстве.
Гипотезу о том, что взаимодействие с магнитом вызывает алюминий в вакцинах, легко опровергнуть даже в домашних условиях, попробовав примагнитить алюминиевую ложку или вилку. Алюминий, хотя и представляет собой металл, относится к группе парамагнетиков, то есть взаимодействует только с очень сильными магнитами, которые в быту не встречаются.
Более того, в организме человека в норме содержится 30–50 мг алюминия, а в вакцинах ”ЭпиВакКорона” и ”КовиВак” — всего 0,5–0,7 мг и 0,3–0,5 мг солей алюминия соответственно. Гидроксид алюминия в них выполняет роль адъюванта, то есть соединения, усиливающего иммунный ответ. В состав вакцин ”Спутник V”, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson производные этого металла вообще не входят.
Ещё один аргумент против реальности видео о ”магнитящемся” ребёнке — для детей ещё не разработали вакцину. В инструкции, например, к ”ГамКовидВаку”, известному как ”Спутник V”, написано, что возраст до 18 лет является противопоказанием к введению препарата. Институт им. Роберта Коха предостерегает, что вакцины не были исследованы на безопасность и эффективность у детей. Только разработанный BioNTech Pfizer может вводиться с 16-летнего возраста. В инструкциях к другим зарегистрированным вакцинам отмечено, что нижний возрастной порог вакцинации составляет 18 лет. Ребёнку на русскоязычном видео явно нет 16 лет.
Более того, часть роликов изначально были созданы в развлекательных целях, о чём их авторы говорили в описании к видео. Так произошло и с русскоязычным роликом — отец ребёнка в подписи к видео в TikTok оставил сообщение: ”Подробности в Telegram”. В канале же он пишет, что ”ребёнок не проходил вакцинацию и данное видео — фейк”. Похожая история произошла с американской девушкой под ником Emilaaay442. Она решила разместить шуточное видео после вопроса сестры, не магнитится ли её рука после прививки. Как она объясняет потом, перед тем, как прикреплять магнит, она его лизнула, что и создало нужное поверхностное натяжение. В описании к видео она поставила хештег #howrumorsarespread (#какраспространяютсяслухи). Когда девушка осознала, что шутка зашла слишком далеко, то была вынуждена удалить распространившееся видео и опубликовать извинения перед теми, кто таким образом был введён в заблуждение.
При этом ещё в 2011 году Reuters публиковало фотографию, как магнит действительно взаимодействует с организмом человека в месте имплантации под кожу металлического объекта. Ничего похожего на ту реальную фотографию авторы видео в своих роликах не демонстрируют.
Таким образом, множество научных фактов опровергают саму возможность возникновения магнитного притяжения между местом введения вакцины и обычным магнитом с холодильника. Более того, часть виральных видео была создана не с целью распространения конспирологических теорий, а, напротив, для их опровержения.