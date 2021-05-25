На эстонском пляже найдены тела отца и сына: во время рыбалки произошел несчастный случай

Погибшие — дедушка и дядя со стороны матери эстонской певицы Сисси Нилии Бенито, которая является дочкой победителя "Евровидения" Дейва Бентона.

Как сообщает полиция Delfi, погибших обнаружили в субботу в 6:45 в прибрежных водах у пляжа. Согласно имеющейся информации, мужчины отправились в море рыбачить, на обоих были надеты спасательные жилеты.

Лодку, на которой мужчины отправились рыбачить, нашли в воде в полупотопленном состоянии. Местные жители сообщили Delfi, что у лодки был сломан мотор — возможно, он задел на камень.

Полиция сообщает, что собранная информация указывает на то, что произошел несчастный случай, поэтому полиция не будет заводить следствие.

Неизвестно, употребляли ли мужчины алкоголь. Точную причину смерти выяснит вскрытие.