В Риге снимут флаги IIHF после просьбы федерации вернуть госфлаг Беларуси

Мэр Риги Мартиньш Стакис снимает флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в городе после требований организации восстановить государственный флаг Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Президент IIHF призывает [нас] восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии, — написал он. — В противном случае IIHF просит снять [их] флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF".

Ранее во вторник Рижская дума сообщила, что получила письмо Международной федерации хоккея, в котором та выразила свое недовольство по поводу ситуации с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею. Мэр Риги 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

Как сообщил ТАСС глава IIHF Рене Фазель, Международная федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что направила ноту протеста в адрес президента IIHF, а также в оргкомитет чемпионата мира по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.