Загадочное уголовное дело посла Кулля и таинственные тени в МИД Эстонии

Посол Эстонии во Франции Клайд Кулль в начале прошлой недели должен был участвовать в важном совещании в МИД в Таллинне. Но вместо этого его попросили дать показания по уголовному делу.

Как к сегодняшнему дню подтвердили и защитник Кулля (присяжный адвокат Айвар Пильв), и прокуратура, в понедельник с Куллем была проведена предварительная беседа. На более длительное время задерживать его не стали, и подписку о невыезде из страны с него не брали.

О происходящем было известно лишь небольшому числу руководителей МИДа, дело обнародовали тогда, когда это стало неизбежным. Но длилось всё, судя по всему, почти полгода.