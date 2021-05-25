ВИДЕО | "Евросоюз способен оказать давление на Беларусь". Отец Романа Протасевича указал на побои и странное поведение сына

“Я думаю, что его заставили. Это не его слова, не его интонация”, — прокомментировал видеозапись своего сына Дмитрий Протасевич. Напомним, в понедельник вечером вышло видео с журналистом Романом Протасевичем, где он дал “признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске”.

“Он ведёт себя очень скованно, он очень нервничает. Предположительно, у него сломан нос. Так как изменена форма носа и видны следы пудры. Немного есть припухлость на левой стороне. Даже не его пачка сигарет лежит на столе, он не курит такие сигареты. Я думаю, его заставили это сказать. Тем более давать признательные показания в организации массовых беспорядков мой сын не может. Он этого просто не делал”, — рассказал отец Романа.

По его словам, власти Беларуси захватили в плен террористическим образом одного из основателей самого популярного телеграмм-канала NEXTA. “Он уже не главный редактор NEXTA, но все равно это является местью, показать: смотрите, как мы можем. Мне кажется, это уже полное безумство”, — добавил Дмитрий Протасевич.

Отец задержанного отмечает, что для Европейского союза судьба одного человека очень много значит. “К сожалению, у нашего государство понимание того, что один человек тоже ценность, — потеряно. Конечно же, мы ожидаем, что действия ЕС помогут обрести свободу белорусском народу, помогут свободно реализовывать демократические ценности. Мы думаем, что Евросоюз способен оказать давление на Беларусь, чтобы отпустили всех политзаключенных и тогда власть пойдет на диалог с народом. Мы надеемся, с нашим сыном все будет хорошо”, — резюмировал Протасевич.