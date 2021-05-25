В реке Эмайыги найден труп мужчины

Сезон рыбной ловли в самом разгаре, но, к сожалению, он принес не только радость от рыбалки, но и ряд трагических происшествий — с начала года и до настоящего времени 7 рыбаков оставили свои жизни в воде. Всего в этом году утонули 15 человек.

”Если посмотреть на несчастные случаи, которые происходили с рыбаками, то причины были очень разные. Были происшествия, когда лодка перевернулась и упавший в холодную воду человек, не смог выбраться на берег. Также причиной несчастного случая была попавшая в рыболовные штаны вода. В нескольких случаях рыбалка трагично закончилась из-за употребления алкоголя”, — говорит руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Саареметс напоминает всем рыбакам, что очень важно ещё до самой рыбалки убедиться в безопасности и ознакомиться с особенностями водоема, особенно если вы будете рыбачить далеко от привычного места. ”При ловле рыбы в незнакомом месте человек не может оценить его природные особенности, и для того, чтобы произошло несчастье, достаточно лишь мгновения. Поэтому стоит посоветоваться с местными рыбаками, которые знают тончайшие нюансы водоёма”, — подчеркнул он. Также нужно учитывать погодные условия и в случае сильного ветра или неясной погоды стоит оставаться на берегу.