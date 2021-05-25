25.05.2021, 16:10
Эстония — "нищая"? Блогер RusDelfi рассказал, какую роль играют страны Балтии в бюджете ЕС(5)
Foto: Martin Pedaja
Видеоблогер RusDelfi Юлиус продолжает разрушать мифы о жизни в Эстонии. На этот раз он решил доказать, что страны Балтии не являются полностью зависимыми от дотаций Евросоюза.
"Наверное, каждый слышал о том, что Эстония и другие страны Балтии (чаще называемые "Прибалтика") когда-то жили за счёт СССР, а сейчас существуют исключительно за счёт дотаций ЕС. Самый популярный миф о том, появился не на пустом месте, а на фоне вступления в Евросоюз и многочисленных дотаций в бюджет. Сегодня обсудим: что такое дотации, сколько денег получает Эстония и кто кого кормит?!" — пишет автор в описании к видео.
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