Пост старейшины Ласнамяэ взбудоражил пользователей Facebook

В понедельник утром старейшина Ласнамяэ Владимир Свет написал на своей странице в Facebook: "А вот как выглядят примерно 1500 спасенных жизней по версии Pfizer. Ну или состоявшихся отпусков, кому как. Они ждут в Ледовом холле Тондираба". И прикрепил фотографию холодильника с вакцинами.

К вечеру под постом собралось свыше 200 комментариев и глава Ласнамяэ вынужден был ограничить возможность выражать свое мнение под этой публикацией, "так как ситуация вышла из-под контроля". Также Свет призвал сохранять к друг друг уважение и поблагодарил тех, кто вакцинируется.

В комментариях встретились как те, кто сравнивает вакцинацию с Нюрнбергским процессом, так и те, кто благодарит государство за возможность как минимум легко перенести болезнь. Некоторые утверждали, что это "точно 1500 искалеченных жизней", другие же спрашивают, откуда у людей подобная информация и какое у них образование.