За сутки в Эстонии выявлено 160 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 81 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 58 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 30.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 236,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5%.

По состоянию на утро 25 мая в больницах находится 189 пациентов с COVID-19.

За сутки ввели 5522 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 442 089 людям, курс вакцинации завершен у 228 280 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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