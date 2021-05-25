Исследование: эстоноземельцев медлительные водители раздражают больше, чем торопливые

Больше всего — целых 66% — эстонских водителей раздражает, если кто-то резко меняет полосу движения и занимает их полосу. Половина респондентов недовольна, если идущая перед ними машина внезапно тормозит или едет слишком медленно. Таким образом, по крайней мере половину наших водителей сильно раздражает все, что мешает им следовать по выбранной траектории и с выбранной скоростью.

С другой стороны, спешка других водителей беспокоит не многих. Только 28% водителей беспокоит, если кто-то превышает разрешенную скорость, и 26% водителей возмущаются, если кто-то слишком резко давит на газ.

По словам руководителя экспертной группы If Insurance Марион Мейус, к лету мы могли бы изменить такое отношение. ”Если водители терпят торопливых, а не медлительных, то это значит, что ДТП будет больше”, — пояснила Мейус. ”К счастью, также выяснилось, что более чем половине — а именно 56% водителей не нравится, когда другие водители во время вождения пользуются мобильными телефонами. Такая отвлекающая от вождения деятельность действительно может стать угрозой как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения”.

Картина дорожного движения зависит от взаимоуважения его участников

”Водителей раздражают пробки, что ясно каждому. Дорожные пробки — источник стресса для всех, но мы должны понимать, что нервозность за рулем никогда не идет на пользу. Опрос показал, что 45% водителей раздражает, когда в пробке они хотят сменить полосу движения и показывают сигнал поворота, но их не пропускают. При этом также выяснилось, что 46% водителей самих раздражает, если кто-то в пробке пытается занять их полосу движения, даже используя сигнал поворота. Это непосредственно свидетельствует о том, что около половины водителей воспринимает смену полосы участниками движения в качестве препятствия движению”, — сказала Мейус.