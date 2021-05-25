Каллас: режим Лукашенко не останется безнаказанным

Такое заявление Каллас сделала по итогам первого дня работы Совета Европы, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержание белорусскими властями журналиста и оппозиционера Романа Протасевича и его спутницы жизни Софии Сапеги, передает rus.err.ee.

Лидеры ЕС призывают к немедленному освобождению обоих и требуют гарантировать им свободу передвижения.

"Захватывая пассажирский самолет, летевший между столицами двух стран-членов Европейского союза, белорусский режим совершил государственный террористический акт", — заявила премьер-министр Кая Каллас.

"То, как режим Александра Лукашенко арестовал критикующего правительство журналиста, неприемлемо и не останется безнаказанным", — подчеркнула Каллас.

"В интересах безопасности граждан наших стран, чтобы самолеты Евросоюза не пролетали над воздушным пространством Беларуси", — подчеркнула Кая Каллас.

Авиасообщение между Таллинном и Минском пока не прервано. Линию обслуживает белорусская авиакомпания "Белавиа".