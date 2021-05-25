25.05.2021, 09:26
Калле Лаанет: оркестр Сил обороны продолжит деятельность в составе Военного музея(15)
Foto: Ilmar Saabas
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сделал предложение МВД и Министерству культуры создать на базе оркестра Сил обороны и оркестра полиции объединенный оркестр, который продолжит свою деятельность в административном составе Эстонского военного музея.
Рабочая группа трех министерств проработает все детали такого слияния.
Оркестранты будут и в дальнейшем носить форменную одежду, сообщила пресс-служба Минобороны.
Как ранее сообщалось, Минобороны и МВД в целях сокращения расходов рассматривали вариант расформирования с 2022 года оркестра Сил обороны и оркестра Департамента полиции и погранохраны (PPA).