Калле Лаанет: оркестр Сил обороны продолжит деятельность в составе Военного музея

Оркестранты будут и в дальнейшем носить форменную одежду, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как ранее сообщалось, Минобороны и МВД в целях сокращения расходов рассматривали вариант расформирования с 2022 года оркестра Сил обороны и оркестра Департамента полиции и погранохраны (PPA).