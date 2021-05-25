ДТП в Ласнамяэ закончилось для водителя в больнице. За сутки произошло еще шесть аварий с тяжкими последствиями

Вчера в Таллинне результате столкновения двух автомобилей травмы получил водитель одного из них. Авария произошла в Ласнамяэ в 17.53 у дома номер 2 по Калевипоя пыйк, где 43-летняя водитель-женщина на Škoda Rapid врезалась в шедший навстречу автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился 51-летний мужчина. Последний был доставлен в больницу, обстоятельства аварии устанавливаются.

В 4.18 полиция получила сообщение о ДТП на 21-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри, где 23-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле BMW 320D врезался в ограждение, а затем выехал с трассы. Водителя доставили в больницу.

В 7.45 в Пярну на улице Карья у дома номер 10 автомобиль Suzuki SX4, за рулем которого находилась 49-летняя женщина сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Скорая помощь доставила пешехода в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В 13.41 в Пярнумаа (волость Ляэнеранна) на 1-м километре шоссе Карусе — Калли произошло ДТП с участием 27-летнего мотоциклиста на Suzuki GSX R1000. Мужчина резко затормозил, чтобы избежать столкновения с идущим впереди мотоциклистом, и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 16.59 в поселке Кассисильма (Тартумаа, волость Камбья) случилось еще одно ДТП с мотоциклистом. Не имеющая водительских прав соответствующей категории 32-летняя женщина потеряла контроль над своим мотоциклом Honda CB 600F и врезалась в забор. Женщину доставили в больницу.

В 18.15 в Кохтла-Ярве ехавший на электросамокате по тротуару (Кескаллеэ, 20) 67-летний мужчина потерял контроль над своим транспортным средством и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 21.51 авария с самокатчиком произошла в Таллинне на перекрестке улиц Каларанна и Леннусадама. Нетрезвая 18-летняя женщина на самокате Tuul столкнулась при пересечении проезжей части на нерегулируемом переходе с автомобилем BMW 530, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Водитель самоката доставлена в больницу.

За сутки полиция задержала 1 водителя в состоянии наркотического опьянения и 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.