Тихановская о захвате самолета: государственный террор вышел за пределы страны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская резко осудила действия Минска, вынудившего совершить экстренную посадку в Беларуси самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Режим Александра Лукашенко "уже безвозвратно стал изгоем", а на границах Евросоюза может появиться "настоящая Северная Корея", написала Тихановская в своем Telegram-канале в ночь на вторник, 25 мая.

Комментируя публикацию в белорусских государственных СМИ видеозаписи, на которой Протасевич со следами ушибов на лице говорит, что не имеет проблем со здоровьем, сотрудничает со следствием и дает "признательные показания", Тихановская заявила: "Никто не верит тому, что спецслужбы пытаются доказать нам в этом видеоролике".

Как Минск принудил лайнер Ryanair к посадке

23 мая белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренное приземление в Минске, заявив, что им поступило сообщение о минировании борта. Это распоряжение пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы.

При этом для сопровождения гражданского самолета в небо был поднят истребитель. Бомбы на борту обнаружено не было, но было проведено задержание находившихся в салоне оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Санкции ЕС против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

Этот инцидент стал одной из ключевых тем на саммите ЕС 24 мая в Брюсселе. США, Евросоюз и НАТО выразили возмущение случившимся. Со своей стороны, глава Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландской радиостанции Newstalk назвал перехват пассажирского самолета его компании белорусскими властями "актом государственного пиратства".

Вечером 24 мая Евросоюз объявил о введении санкций против Беларуси, подразумевающих, кроме прочего, запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза огибать воздушное пространство Беларуси.