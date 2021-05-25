25.05.2021, 07:28
ФОТО | Из-за прорыва воды перекрыто движение по Мере пуйестеэ в центре Таллинна, трамваи в Копли не идут
Foto: Taavi Sepp
В связи с аварией водопровода перекрыто движение по Мере пуйестеэ в сторону центра Таллинна. Трамвайное движение остановилось в обоих направлениях.
Движение в сторону центра перекрыто начиная от перекрестка Мере пуйестеэ с улицей Ахтри. Трамваи линий 1 и 2 остановились в обоих направлениях.
Ликвидация прорыва воды уже началась, сообщил утром представитель AS Tallinna Vesi. На время также закрыто водоснабжение домам по адресу Мере пст, 8 и 8а.