ФОТО | Из-за прорыва воды перекрыто движение по Мере пуйестеэ в центре Таллинна, трамваи в Копли не идут

Движение в сторону центра перекрыто начиная от перекрестка Мере пуйестеэ с улицей Ахтри. Трамваи линий 1 и 2 остановились в обоих направлениях.

Ликвидация прорыва воды уже началась, сообщил утром представитель AS Tallinna Vesi. На время также закрыто водоснабжение домам по адресу Мере пст, 8 и 8а.