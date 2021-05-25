Футбол
25.05.2021, 21:10

ВИДЕО: "Пайде" победил в меньшинстве, "Легион" потерпел очередное поражение

 
VILJANDI JK TULEVIK VS. TALLINNA JK LEGION
VILJANDI JK TULEVIK VS. TALLINNA JK LEGION
Foto: Kenno Soo
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Пайде" победил пярнуский "Вапрус" - 2:1 (1:1). Подопечные Вячеслава Заховайко прервали неудачную серию из четырех игр, в которой они набрали лишь два очка.

В концовке первого тайма "Пайде" остался в меньшинстве - с поля был удален ганский легионер Абдул Юсиф. Победный мяч в середине второго тайма забил Диабис Овусу.

В параллельном матче пытающийся составить конкуренцию грандам эстонского футбола таллиннский "Легион" проиграл в гостях вильяндискому "Тулевику" - 0:1 (0:0).

Остальные матчи 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны 26 мая.

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