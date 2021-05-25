ВИДЕО: "Пайде" победил в меньшинстве, "Легион" потерпел очередное поражение

VILJANDI JK TULEVIK VS. TALLINNA JK LEGION Foto: Kenno Soo

Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Пайде" победил пярнуский "Вапрус" - 2:1 (1:1). Подопечные Вячеслава Заховайко прервали неудачную серию из четырех игр, в которой они набрали лишь два очка.