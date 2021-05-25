25.05.2021, 07:10
СЕГОДНЯ: "Легион" и "Пайде" открывают очередной тур чемпионата Эстонии
Foto: Jaanus Lensment
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Пайде и Вильянди.
Серебряный призер чемпионата Эстонии "Пайде", еще недавно возглавлявший турнирную таблицу, в мае резко сбавил обороты. В четырех последних турах подопечные Вячеслава Заховайко набрали лишь 2 очка. Домашний поединок с пярнуским "Вапрусом" - идеальная возможность для "Пайде" поправить свои дела.
Пытающийся составить конкуренцию грандам эстонского футбола таллиннский "Легион" сыграет в гостях с вильяндиским "Тулевиком" (начало в 19:00).