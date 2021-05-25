СЕГОДНЯ: "Легион" и "Пайде" открывают очередной тур чемпионата Эстонии

Серебряный призер чемпионата Эстонии "Пайде", еще недавно возглавлявший турнирную таблицу, в мае резко сбавил обороты. В четырех последних турах подопечные Вячеслава Заховайко набрали лишь 2 очка. Домашний поединок с пярнуским "Вапрусом" - идеальная возможность для "Пайде" поправить свои дела.