"Пайде" победил в меньшинстве, "Легион" потерпел очередное поражение

Tallinn, 19.05.2020. Jalgpalli Premier liiga teise vooru mäng Tallinna JK Legion ja FCI Levadia vahel võitis viimane seisuga 2:0. Foto: Jaanus Lensment

Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Пайде" победил пярнуский "Вапрус" - 2:1 (1:1). Подопечные Вячеслава Заховайко прервали неудачную серию из четырех игр, в которой они набрали лишь два очка.