25.05.2021, 21:10
"Пайде" победил в меньшинстве, "Легион" потерпел очередное поражение
Foto: Jaanus Lensment
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Пайде" победил пярнуский "Вапрус" - 2:1 (1:1). Подопечные Вячеслава Заховайко прервали неудачную серию из четырех игр, в которой они набрали лишь два очка.
В концовке первого тайма "Пайде" остался в меньшинстве - с поля был удален ганский легионер Абдул Юсиф. Победный мяч в середине второго тайма забил Диабис Овусу.
В параллельном матче пытающийся составить конкуренцию грандам эстонского футбола таллиннский "Легион" проиграл в гостях вильяндискому "Тулевику" - 0:1 (0:0).