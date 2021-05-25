ВИДЕО: Шведы разбушевались. "Тре Крунур" одержала самую крупную победу на ЧМ-2021

По броскам на площадке наблюдалось равенство сил (28-27 в пользу Швейцарии), но разозленные двумя поражениями на старте турнира шведы показали отменную реализацию. 7:0 - самый крупный счет на мировом первенстве в Риге.

В паралллельном поединке действующий чемпион мира Финляндия разобралась с Норвегией - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

25 мая (вторник)

А Великобритания - Дания 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

В США - Казахстан 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

А Швейцария - Швеция 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

В Финляндия - Норвегия 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

26 мая (среда)

16:15 А Россия - Дания

16:15 В Казахстан - Германия

20:15 А Беларусь - Великобритания

20:15 В Канада - Норвегия