25.05.2021, 22:35
ВИДЕО: Шведы разбушевались. "Тре Крунур" одержала самую крупную победу на ЧМ-2021(3)
TASS
Первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге одержала сборная Швеции. В третьем туре скандинавы разгромили Швейцарию - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).
По броскам на площадке наблюдалось равенство сил (28-27 в пользу Швейцарии), но разозленные двумя поражениями на старте турнира шведы показали отменную реализацию. 7:0 - самый крупный счет на мировом первенстве в Риге.
В паралллельном поединке действующий чемпион мира Финляндия разобралась с Норвегией - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
25 мая (вторник)
А Великобритания - Дания 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
В США - Казахстан 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
А Швейцария - Швеция 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
В Финляндия - Норвегия 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
26 мая (среда)
16:15 А Россия - Дания
16:15 В Казахстан - Германия
20:15 А Беларусь - Великобритания
20:15 В Канада - Норвегия