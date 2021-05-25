СЕГОДНЯ: Сумеет ли Швеция одержать первую победу на чемпионате мира?

Скандинавы неудачно стартовали в латвийской столице, проиграв два поединка Дании (3:4) и Беларуси (0:1). В третьем туре шведов ждет матч с не потерпевшей еще ни одного поражения Швейцарией.

В 2018 году соперники встречались в финале мирового первенства. "Тре Крунур" выиграла тогда в Копенгагене золотые медали, одолев Швейцарию в серии буллитов - 3:2. Состоится ли реванш?

В случае третьего поражения подряд Швеция поставит себя в очень сложное положение. Даже четырех побед в оставшихся матчах может не хватить скандинавам для выхода в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

25 мая (вторник)

16:15 А Великобритания - Дания

16:15 В США - Казахстан

20:15 А Швейцария - Швеция

20:15 В Финляндия - Норвегия