Чехия обыграла Беларусь, Канада потерпела третье поражение подряд

Сборная Канады со счетом 1:3 уступила команде Германии и потерпела третье поражение подряд на старте турнира. Команды выступают в группе В, матчи проходят без зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Штефан Лойбль (11-я минута), Маттиас Плахта (12) и Корбиниан Хольцер (58). У канадцев отличился Ник Пол (19). Немцы за матч получили 28 минут штрафа, канадцы — восемь.

Сборная Канады не набрала ни одного очка в трех стартовых матчах чемпионата мира и занимает предпоследнее, седьмое место в группе B. Ранее канадцы никогда в истории не начинали мировые первенства с двух поражений подряд.

Сборные Канады и Германии встретились на чемпионатах мира в 16-й раз с 1991 года. Немцы одержали вторую победу, впервые они выиграли на предварительном этапе турнира 1996 года (5:1). В 2001 году команды сыграли вничью (3:3). С тех пор сборная Канады одержала десять побед подряд, напоминает ТАСС.

После трех матчей сборная Германии набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы. В следующем матче немцы 26 мая сыграют со сборной Казахстана, а канадцы в тот же день встретятся с командой Норвегии.

Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Беларуси в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Коварж (30-я минута), Филип Задина (34) и Доминик Кубалик (61). У белорусов отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).

Сборная Чехии одержала первую победу на турнире. Чехи набрали два очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Сборная Беларуси, набрав четыре очка, находится на четвертом месте в группе А.

В следующем матче сборная Беларуси 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами.