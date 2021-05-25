Глава Ryanair: в захваченном самолете были сотрудники КГБ Беларуси

Ни Минск, ни Москва официально не подтвердили арест Сапега, и неизвестно, было ли ей предъявлено обвинение в совершении преступления. Представители университета потребовали освободить Софию, заявив, что она была задержана Следственным комитетом Минска на основании ”необоснованных и выдуманных обвинений”. Как сообщили в университете, она готовилась к защите кандидатской диссертации в Вильнюсе.

Пассажиры, летевшие вместе с Протасевичем, рассказали, что он передал свой телефон и другие личные вещи Софии, когда узнал, что самолет идёт на вынужденную посадку.

Протасевич, бывший редактор влиятельных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live , летел из Афин в Вильнюс , но в Минске был задержан милицией. Лукашенко приказал военному истребителю МиГ-29 сопровождать пассажирский самолёт.

В понедельник стало известно, что гражданка России София Сапега, студентка литовского Европейского гуманитарного университета, была вынуждена покинуть самолёт вместе с Протасевичем, которого белорусские власти обвиняют в инициировании прошлогодних массовых протестов против президента Александра Лукашенко .

Комментарии О’Лири стали первым официальным подтверждением сообщений о том, что после аварийной посадки в Минске остались ещё четыре пассажира. Это породило слухи о том, что агенты службы безопасности следили за Протасевичем ещё до того, как самолёт вынудили пойти на посадку. О’Лири сказал, что, насколько он знает, подобный инцидент произошел с европейскими авиакомпаниями впервые.

В интервью Newstalk Breakfast генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири сказал, что ”власти, по-видимому, намеревались снять с рейса журналиста и его попутчицу… мы полагаем, что в аэропорту остались и несколько агентов КГБ”.

Самолёт компании Ryanair по приказу белорусских властей был перенаправлен в Минск. Европейские лидеры с возмущением назвали это событие угоном и актом ”пиратства в воздухе”. После посадки самолёта белорусская милиция арестовала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапега . Посол Беларуси в Евросоюзе Александр Михневич в понедельник был вызван в Брюссель, чтобы держать ответ перед высокопоставленными представителями европейской власти из-за ”ещё одной вопиющей попытки заставить оппозицию замолчать”.

По словам коллег, Протасевич отправлял им сообщения, в которых информировал, что в зале вылета в Афинах за ним следил мужчина, которого он подозревал том, что тот является агентом белорусского КГБ. Этот человек стоял позади него в очереди на посадку, пытался сфотографировать его документы и задать ”тупой вопрос” на русском языке, но потом ушёл.

Европейские лидеры обсуждают, какие меры могут быть предприняты против Беларуси.

Латвия и Литва заявили, что воздушное пространство над Беларусью можно считать небезопасным, а министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что оно должно быть закрыто для всех международных рейсов. Литовская полиция сообщила, что начала досудебное расследование ”насильственного исчезновения”.

В понедельник утром Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента и предупредил, что к причастным к нему будут применены санкции. ”ЕС рассмотрит последствия содеянного, в том числе примет меры против виновных в нём”, — сказал он.

Дальнейшие меры, о которых говорят политики, включают запрет на посадку в аэропортах Евросоюза белорусской национальной авиакомпании ”Белавиа”, приостановку полётов авиакомпаний ЕС через воздушное пространство Беларуси и приостановку всех полётов белорусских самолётов над территорией ЕС.

”Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц, а также можем приостановить наземное транзитное сообщение с ЕС и не допускать дозаправку рейсов, перевозящих грузы”, — сказал пресс-секретарь президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь Агентства авиационной безопасности Европейского союза сообщила, что в два направления — в Украину и Грузию — уже были внесены изменения. Рейсы больше не проходят над воздушным пространством Беларуси.