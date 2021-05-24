”Даю признательные показания”. Белорусский провластный телеграм-канал опубликовал видео с Романом Протасевичем

”Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске”, — говорит Протасевич на видео.

Однако Протасевич держится очень напряжённо и говорит словно по-написанному.

На лице у него видны странные следы.

Ранее Наталья Протасевич, мать Романа Протасевича, заявила, что ”люди из медицинских кругов” сообщили ей о госпитализации ее сына в одну из минских больниц из-за проблем с сердцем. Собеседники Натальи Протасевич утверждали, что ее сын находится в критическом состоянии.

МВД Беларуси заявило, что данные о госпитализации Протасевича недостоверны. Ведомство добавило, что задержанный журналист находится в минском СИЗО № 1, жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

Роман Протасевич — редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала ”Беларусь головного мозга”. Ранее он был главным редактором телеграм-канала Nexta, ставшего одним из основных источников информации о протестах в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. И ”Беларусь головного мозга”, и Nexta признаны в Беларуси экстремистскими.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и ”возбуждении социальной вражды” к представителям власти и милиции. Вместе с основателем Nexta Степаном Путило Протасевич включен белорусским КГБ в список людей, причастных к террористической деятельности.

23 мая Протасевич был задержан в аэропорту Минска — после того, как рейс Ryanair, на котором журналист летел из Афин в Вильнюс, приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту (оно оказалось ложным). Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега. Пассажиры самолета Ryanair провели в аэропорту Минска почти семь часов.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.